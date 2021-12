Neymar Jr. assiste jogo de futebol com Bruna Biancardi

13/12/2021 | 10:11



Está ficando sério? Neymar Jr. e Bruna Biancardi, suposto affair do jogador, foram flagrados juntinhos em um jogo de futebol. De acordo com Fábia Oliveira, no último domingo, dia 12, os pombinhos aproveitaram a tarde para conferir de perto a partida de Paris Saint-Germain contra o Mônaco.

Mesmo sentados em uma área especial do estádio Parc des Princes, os dois não passaram despercebidos e acabaram sendo filmados por uma televisão francesa. Nas redes sociais, Neymar chegou a postar cliques ao lado dos amigos Luan Garcia e Lucas Lima, mas deixou Bruna de fora para manter a intimidade longe dos holofotes.