Durante viagem às Maldivas, Giovanna Ewbank se derrete com vídeo de Titi

12/12/2021 | 18:11



Como você já deve saber, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão curtindo um tempo juntos nas belas ilhas Maldivas.

Os filhos do casal não foram com eles desta vez, mas isso não quer dizer que eles não estejam por dentro de tudo que acontece com eles, mesmo que de longe. E neste domingo, dia 12, Gio compartilhou com seus seguidores um vídeo fofo que recebeu de Titi Gagliasso. Nele, a pequena aparece toda produzida e maquiada, e Gio escreveu na legenda:

Enquanto a mamãe está fora?Minha princesa hoje foi maquiada pela minha fadinha Cleide Araujo, vestida pela vovó Deborah Ewbank e minha cunhadinha que amoooo de paixão Rafa Consentino fez vídeos e fotos pra me mandar!!! Obrigada equipeeeeeeee kkkkkkkkkkkk a mama aqui agradece!!!