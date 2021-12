Jonathan Couto sofre acidente, mas tranquiliza fãs: Estou bem, galera

12/12/2021 | 18:10



Jonathan Couto usou seu Instagram para tranquilizar seus seguidores em relação a um acidente que sofreu neste domingo, dia 12.

Na mensagem, o influenciador e ex-marido de Sarah Poncio escreveu:

Estou bem, galera. Agradeço a todos pelo carinho e por todas as mensagens. Peço as orações de todos por tudo e por todos nós, quando eu estiver bem eu volto para falar sobre tudo. Algumas dores são tão fortes que nem essa física é capaz de superar. Mas vai dar tudo certo, Deus está na frente de tudo. Está tudo bem.

Depois, em outro Story, foi publicada uma nota à imprensa:

De acordo com sua assessoria de imprensa, o empresário e influenciador Jonathan Couto sofreu um acidente neste domingo (12). Durante o ocorrido ele estava sozinho e ligou para seus familiares, amigos próximos que chegaram rapidamente e foram ao local socorrê-lo. Ele tranquiliza os amigos e fãs sobre seu estado de saúde estável e afirma que encontra-se recuperando em casa, com a família. Aproveitando também para agradecer as mensagens de carinho e a preocupação de todos, e em breve estará totalmente bem.