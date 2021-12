Tirullipa fala sobre brigas com Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Gkay: -Ego besta

12/12/2021 | 17:10



Em recente entrevista ao colunista Leo Dias, Tirullipa falou sobre a semelhança física que sempre teve com seu pai, Tiririca, e o quanto sempre o admirou.

- Eu não imito meu pai, eu sinto meu pai. Era Tiririca meu super-herói. Eu queria ser o meu pai. Sempre tive medo de decepcioná-lo.

Ele também explicou de onde veio o nome Tirullipa. Inicialmente a ideia era que ele ficasse conhecido por Tiririca Júnior, mas algumas questões de direitos autorais na época em que ele foi gravar um álbum. Como não poderia usar este nome, ele pensou em outro:

- Eu era muito fã do palhaço Tulipa que tinha na época, aí misturei Tiririca com Tulipa e ficou Tirullipa.

O músico ainda falou que quem o ensinou a realmente ganhar dinheiro foi Whindersson Nunes, o ajudando a trabalhar com internet. No fim das contas, os dois acabaram trocando experiências e se ajudando.

- Me procurou e queria que eu o ensinasse a fazer show. Depois fui eu que pedi para ele me ensinar a trabalhar com internet.

Tiririca chegou a trabalhar com Gkay, Carlinhos Maia e Whindersson na série Os Roni, e contou um pouco sobre o desentendimento entre o grupo.

- A força que nós tínhamos e por conta de ego besta, por conta de besteira, começou a se desfazer. O trabalho dos Roni não fluía. A gente no palco arrebentava, quando saía fica disputa besta.