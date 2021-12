Atalanta vence e sobe para 3º; Napoli perde e cai para quarta posição no Italiano

12/12/2021 | 16:20



O Napoli perdeu grande chance de assumir a liderança do Campeonato Italiano ao perder para o Empoli, neste domingo, por 1 a 0. Ainda pela 17ª rodada, o Atalanta subiu para a 3ª posição ao derrotar o Hellas Verona por 2 a 1.

De olho nas primeiras posições, a Atalanta venceu o Hellas Verona, fora de casa, por 2 a 1. Simeone abriu o placar, enquanto Miranchuk e Koopmeiners comandaram o triunfo do time visitante, que subiu para a terceira posição, com 37 pontos, contra 23 do seu rival.

Mais tarde, o Napoli perdeu grande oportunidade de assumir a ponta e acabou caindo para a quarta posição, com 36 pontos, ao ser surpreendido pelo Empoli, por 2 a 1, em pleno estádio Diego Armando Maradona. Melhor para o Empoli, que chegou aos 26 e se colocou na briga pelos torneios europeus.

O Napoli teve a posse de bola durante toda a partida, chegou a ter um gol anulado pelo VAR, mas viu Cutrone aproveitar uma das poucas oportunidades do Empoli para selar a vitória na tarde deste domingo.

Ainda nesta rodada, em luta direta pelo meio da tabela, o Torino venceu o Bologna por 2 a 1 e chegou aos 22 pontos, contra 24 do seu adversário, ambos na zona intermediária na tabela de classificação.

Com 25 pontos, a Lazio também não teve um grande dia. Fora de casa, perdeu para o Sassuolo, que ficou com 23, ainda sonhando com objetivos maiores dentro do Campeonato Italiano.