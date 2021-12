Cardi B compartilha que experimentou terapia holística durante a gravidez após precisar ir ao hospital por conta de stress

12/12/2021 | 16:11



Cardi B tem um programa nas redes sociais chamado Cardi Tries, ou em português, Cardi Experimenta, no qual ela testa coisas que nunca tentou antes.

O novo episódio foi gravado durante a gravidez da cantora, que deu à luz seu segundo filho em setembro deste ano. Nele, Cardi experimenta pela primeira vez o método de terapia holística, que consiste em buscar enxergar seu corpo como um todo para autoconhecimento.

Segundo a People, no início do vídeo Cardi explica os motivos que a fizeram querer conhecer a terapia holística:

- Agora que estou grávida eu quero ser o mais livre de stress que eu puder. Eu tive um pequeno episódio no qual me senti tão estressada que precisei ir ao hospital.

Cardi testou práticas como acupuntura, banho com sons e uma cerimônia de pintura do perdão. Uma delas consistia em colocar fogo em um cone e deixar a outra extremidade encostada no ouvido da pessoa. Sobre a experiência, a cantora falou:

- Como posso ficar em paz quando sei que tem fogo perto do meu rosto?

Felizmente, após o processo, ela sentiu que estava ouvindo melhor.

E ao final do episódio, ela contou que estava se sentindo mais em paz consigo mesma.