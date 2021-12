Fora de A Fazenda 13, Mileide Mihaile descobre sobre morte de Marília Mendonça: - Eu a amava muito

12/12/2021 | 16:10



Parece que Mileide Mihaile está sofrendo para absorver algumas notícias desde que foi eliminada de A Fazenda 13. De acordo com o colunista Leo Dias, a direção da Record TV decidiu poupar a ex-esposa de Wesley Safadão de notícias como a morte de Marília Mendonça e o câncer de sua mãe logo que a moça deixou o reality, preferindo revelar essas informações mais tarde. Já neste final de semana, a ex-peoa usou os Stories do Instagram para conversar com os fãs e revelar que já estava por dentro dos acontecimentos.

Sobre a doença de sua mãe, Mileide agradeceu aos fãs pelo apoio que sua família recebeu diante da notícia:

- Quero agradecer todas as orações, toda essa energia positiva que vocês jogaram em mim e nela, na minha família. Dizer que ela tá bem, que ela tá já num tratamento todo certinho. Muito obrigada, gente, de coração.

Mihaile ainda lamentou a morte de Marília Mendonça, mandando suas condolências para os familiares e fãs da cantora:

- Mandar um beijo pra família da Marília Mendonça, os meus pêsames? Para os fãs, pra todo mundo que a amava. Eu também amava muito. É uma pena isso tudo que aconteceu e, aos poucos eu estou me atualizando de tudo o que está acontecendo. O coração fica apertado, aflito, mas vamos ter muita fé. Deus tá confortando nossos corações. E eu também confio nele, que ele vai restaurar cem por cento a saúde da minha mãe.

A dançarina também revelou que, com o choque, ficou sem voz e acabou só conseguindo dormir por volta das quatro horas da manhã. Eita!