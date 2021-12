Região oferta 330 vagas de trabalho

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 19:00



O Grande disponibiliza nesta semana 330 oportunidades de emprego para quem busca por recolocação no mercado de trabalho. Há vagas com remuneração mensal de até R$6.500.

O maior número de registros está no CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo com 109 oportunidades. Deste total, 30 vagas são para auxiliar de linha de produção, 20 para auxiliar de limpeza, 15 para consultor de vendas, entre outros. A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

Em seguida, Santo André disponibiliza 41 vagas no mercado de trabalho, sendo a maioria (20) para motorista de caminhão. Também há oportunidade para auxiliar operacional de logística (3) , consultor de vendas (3), entre outras. O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André fica localizado na Prefeitura, no piso do estacionamento.

Em Mauá, o Centro Público de Trabalho e Renda possui 38 vagas de emprego em seu sistema. No momento, as funções disponíveis no momento são para ajudante de carga e descarga, analista contábil, analista fiscal, entre outras. Os trabalhadores interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, o telefone é (11) 4512-7779.

Já em Rio Grande da Serra, o Posto de Atendimento ao Trabalhador disponibiliza 32 vagas, entre elas montador soldador (5), pintor de estruturas metálicas (3), auxiliar de linha de produção (2), entre outras.

COM SALÁRIOS

A Luandre possui 110 vagas para a região. Há opções para coordenador de operações logísticas (com salários entre R$6.000 e R$ 6.500) e encarregado de padaria (até R$ 2.500). Os interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível no iOS e Android.