Luisa Sonza fala sobre bissexualidade no Altas Horas: -É muito importante ter o apoio dos pais e conversar abertamente sobre tudo

12/12/2021 | 15:11



Luisa Sonza esteve no Altas Horas do último sábado, dia 11.

No programa, a cantora cantou algumas de suas canções de sucesso, como o hit Penhasco. Após a apresentação, Serginho ficou surpreso, e brincou sobre a voz da cantora:

- Muito bom. Parabéns, canta muito bem. Você escolheu essa música para falar: Olha como eu canto. Muito legal.

Luisa respondeu falando um pouco sobre a canção:

- Obrigada. Acho que nessa música existe muito sentimento, não só na letra, mas principalmente na interpretação e na melodia. Essa música sempre me tira um pouco de onde eu estou. Aí eu vou e depois volto.

Em outro momento, Luisa também falou sobre o processo de ter conversado com seus pais sobre sua bissexualidade.

- Isso é considerado um tabu. Mas a vida inteira minha mãe achou que eu era lésbica. Um dia estava solteira e meu pai falou: Agora vamos ver se terei um genro ou uma nora. Pronto. Essa foi a única conversa que tive com meus pais. Acho muito importante ter o apoio dos pais e conversar abertamente sobre tudo. Quando tive esse momento, de contar com eles, me senti muito mais segura para tomar atitudes na vida.