Thales Bretas compartilha curiosidade sobre filho com Paulo Gustavo: Ele ama pegar a câmera e sair fazendo os cliques dele

12/12/2021 | 15:11



Thales Bretas compartilhou com seus seguidores pelos Stories algo inusitado sobre seu filho Gael, de dois anos de idade. Segundo o médico, o pequeno vai ser fotógrafo quando crescer, porque já adora sair tirando fotos por aí!

Ele ama pegar a câmera e sair fazendo os cliques dele, escreveu Thales.

Gael é filho de Thales e Paulo Gustavo, e enche o pai de orgulho de suas fotos Em outro clique, Thales escreveu:

A poesia do olhar dele me encanta, é muito bonitinho ele pegando diferentes poses.

E ele ainda brincou dizendo que as fotos que ninguém entende é porque não conseguimos captar a essência de sua arte.

E completou:

Quando eu pego meu celular para ver as fotos, me deparo com suas artes . Sou apaixonado, meu filho!