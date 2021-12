Rafa Brites mostra momento fofo ao lado de Felipe Andreoli aos sete meses de gestação

12/12/2021 | 15:10



Rafa Brites e Felipe Andreoli estão se preparando para viver um momento para lá de especial em suas vidas: o nascimento do segundo filho, Leon. A apresentadora, que está com cerca de sete meses de gravidez, tem compartilhado diversos momentos da gestação com seus seguidores - e, recentemente, decidiu postar um momento fofo ao lado do marido.

Na imagem, Rafa aparece com os cabelos soltos, usando um shortinho e uma blusa de moletom, que está levantada na região do barrigão. Felipe, por sua vez, está sem camisa e parece usar um shorts, enquanto se ajoelha para dar um beijo na barriga da esposa. Na legenda, Brites escreveu:

Carinho do papi.

Enquanto o pequeno Leon não nasce, o jeito vai ser fazer carinho na barriga mesmo, não é mesmo? Lembrando que os dois também são pais de Rocco, hoje com quatro anos de idade.