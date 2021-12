Barcelona cede empate ao Osasuna e continua longe das primeiras posições

12/12/2021 | 14:45



O Barcelona segue sem engrenar no Campeonato Espanhol. Na tarde deste domingo, o time catalão cedeu o empate por 2 a 2 diante do Osasuna, no estádio Reyno de Navarra, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em reformulação e sem Lionel Messi, o Barcelona continua sem empolgar e tem mostrado que será apenas um coadjuvante na temporada. Com o empate, caiu para a oitava posição, com 24 pontos, três atrás da zona da Liga Europa.

O Osasuna, por sua vez, mesmo em crise, conseguiu arrancar um empate do Barcelona. Já são oito jogos sem vencer. Na tabela de classificação, aparece em décimo, com 22 pontos.

O Barcelona começou o jogo dando mostras de que voltaria a empolgar. Logo aos 11 minutos, Gavi deu belo cruzamento para Nico González. Dentro da área, o meia deu um leve desvio para abrir o placar. Mas a alegria durou pouco. Na sequência, o Osasuna empatou com David García. O zagueiro cabeceou sem chances para Ter Stegen.

O ritmo do jogo foi caindo, apesar do Barcelona ter mais posse de bola. O time catalão se colocou à frente no placar aos três minutos. Em boa jogada de contra-ataque, Dembélé cruzou e viu a bola sobrar para Ez Abde, que chutou forte para fazer 2 a 1. O Osasuna reclamou muito de um toque de mão, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Tudo encaminhava para uma vitória do Barcelona, que aproximaria o clube das primeiras posições. Mas a má fase persistiu. Aos 40 minutos, o Osasuna saiu com tudo para o ataque. Chimy Ávila aproveitou a sobra dentro da área e decretou o empate.

E por muito pouco o terceiro gol do Osasuna não saiu no fim. O time mandante criou boa oportunidade, mas o Barcelona segurou como pôde para evitar nova derrota no Espanhol.