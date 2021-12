Bolsonaro e ministros estão na Bahia para sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas

12/12/2021 | 11:30



O presidente Jair Bolsonaro já desembarcou em Porto Seguro (BA), acompanhado dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Bolsonaro irá sobrevoar as áreas afetadas pelas fortes chuvas no Estado.

Após o sobrevoo, está prevista uma entrevista coletiva do presidente e do ministro Marinho, no Aeroporto de Porto Seguro.