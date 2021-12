Filhas de Gugu Liberato posam ao lado da mãe e do irmão durante festinha de aniversário

12/12/2021 | 11:10



Como você viu, as filhas de Gugu Liberato decidiram dar uma adiantada nas comemorações dos 18 anos de idade delas e se reuniram com alguns amigos de sua mãe, Rose Miriam, para comemorar com uma festinha de luxo.

E no último sábado, dia 11, Marina e Sofia Liberato acabaram abrindo o Instagram para mostrar algumas fotos da comemoração , da decoração e posaram até do lado da matriarca da família e do irmão mais velho, João Augusto.

As duas ainda anunciaram que comemorariam novamente durante o último sábado, dia 11, junto com os amigos. Caso você não saiba, as gêmeas nasceram no dia 25 de dezembro e por conta do Natal acabaram antecipando as comemorações - e por isso também que toda a decoração estava em tons de vermelho, verde e branco.