Marcos Mion coloca Tonico Pereira em saia-justa durante programa

12/12/2021 | 10:10



Marcos Mion recebeu durante o Caldeirão do último sábado, dia 11 Tonico Pereira de 73 anos de idade para participar do quadro Tem ou Não Tem e o apresentador acabou colocando o ator em uma grande saia-justa.

Tudo porque, o apresentador perguntou se Tonico Pereira estava usando uma cueca na cor vinho e acabou solicitando que as câmeras fossem dar um zoom na peça íntima do ator que aproveitou a situação da brincadeira e até abaixou as calças para mostrar a peça.

A princípio a brincadeira não foi tão bem vista porque Tonico ficou um pouco sem graça, mas conseguiu reverter tudo assim como um bom ator e improvisador.