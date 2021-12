Paço de Sto.André recebe Feira do Natal Solidário

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/12/2021 | 00:07



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deu início na tarde de ontem, a Feira do Natal Solidário, no Paço Municipal.

Além do espírito natalino, o evento também busca despertar a solidariedade no público presente. Isso porque a feira reúne cerca de 40 barracas com comidas, bebidas e artesanatos de entidades sociais locais - a compra desses itens ajudará as instituições locais.

Na ocasião, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra, pontuou que a festividade significa a retomada dos encontros presenciais na cidade e também o auxílio para as entidades, já que o evento foi cancelado em 2020 por conta da pandemia.

“Foi o momento de repensar sobre tudo o que elas (as entidades) passaram durante este último ano, e também oferecer essa retomada para elas terem o contato com as pessoas e poderem mostrar seus trabalhos. Principalmente em uma época tão importante como o natal”, comentou Ana Carolina.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), explicou que essa edição ocorre com menor capacidade de público e de estrutura, em comparação com o último evento realizado na cidade, em 2019. Naquele ano, estiveram presentes cerca de 10 mil pessoas no espaço e a feira contou com o apoio de 100 barracas. “Estamos retornando com responsabilidade. Esse modelo é menor do que o de 2019. Mas, além dessa questão da importância da retomada, o objetivo é que as entidades consigam com esse movimento vender seus produtos para ajudar quem realmente precisa”, declara.

Como é o caso da instituição Lar de Maria. A responsável por captar recursos da entidade, Aline Guedes, 35 anos, detalha que a feira vai além da questão financeira. “Participamos desse evento para mostrar nosso trabalho para o público que frequenta o espaço. Assim as pessoas também poderão conhecer nossa causa. Hoje (ontem) talvez elas não possam ajudar, mas depois sim. Ficar um ano sem esse evento foi muito ruim”, avalia. O Lar de Maria marca presenta na feira com uma barraca de sorvetes.

Esse sentimento também é compartilhado pela presidente da Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), Inezita Awada, 85. “Essa feira beneficia o conhecimento das pessoas em relação ao nosso trabalho. É incrível poder voltar”, pontua Awada, que colocou à venda em sua barraca produtos natalinos de artesanato, com valores de R$ 10 até R$ 100.

ATRAÇÃO

Na programação de abertura da feira, a atração principal ficou por conta da orquestra do Projeto Locomotiva, organização sem fins lucrativos que ensina música para jovens de 7 a 17 anos, no contra turno escolar, no Parque João Ramalho.

As atividades seguem hoje, das 12h às 21h. A programação deste domingo conta com apresentações do Samba Solidário (12h); Pandora Acústico (às 13h); Banda Hemisfério (16h); Banda Monallizza e Tributo a Tim Maia (às 19h).

Para entrar na feira é preciso levar dois quilos de alimento não perecível e a utilização de máscara é obrigatória.

A Feira do Natal Solidário integra a programação de Natal da cidade, disponível em https://natalsolidariosantoandre.com.br.