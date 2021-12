Doria parabeniza Barroso por decisão sobre passaporte vacinal

11/12/2021 | 20:41



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso que determina que o governo federal deve exigir comprovante de vacinação para viajantes que entrarem no País.

A decisão é liminar e foi tomada na tarde deste sábado, 11. O julgamento dela ocorrerá no plenário virtual do Supremo de quarta-feira, 15, a quinta-feira, 16.

"Parabéns ao Ministro do STF Luís Roberto Barroso, por determinar a obrigatoriedade do passaporte vacinal contra Covid-19 para todo viajante que vier do exterior para o Brasil. Temos que proteger os brasileiros. Decisão acertada do Ministro", escreveu o governador paulista no Twitter.

Nesta semana, Doria defendeu a adoção do passaporte vacinal no Estado de São Paulo, o que gerou ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, contrário à medida. "Já um governador aqui da região Sudeste quer fazer o contrário e ameaça: 'ninguém vai entrar no meu Estado'. Teu Estado é o cace porr..!", gritou o chefe do Executivo federal na quinta-feira, 9.