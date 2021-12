Aposentado espera há quase um ano pela realização de cirurgia

Heitor Agricio

12/12/2021



O aposentadoSebastião Ferreira de Souza, 69 anos, aguarda há quase um ano a realização de uma cirurgia no cérebro. Ele sofreu tramatismo cranioenfefálico ao cair de uma altura de dois metros, passou por duas operações e ficou internado durante quatro meses no Hospital de Clinicas de São Bernardo. Em casa desde o abril, ele e a família aguardam o chamado para a terceira intervenção cirúrgica.

O acidente ocorreu em 11 de dezembro do ano passado. Ele trabalhava como servdente de pedreiro fazendo a estrutura de um telhado. Durante esse serviço, uma tábua madeira que ele carregava se partiu e ele despencou.

Após a queda, ele foi encaminhado para o Hospital de Clinicas de São Bernardo, onde realizou uma craniotomia e dois dias mais tarde realizou uma craniectomia, ambas as cirurgias consistem em retirar uma parte do crânio durante a operação. Porém, no segundo procedimento não é recolocada a parte que foi retirada.

Souza agora aguarda para realizar um terceiro procedimento chamado cranioplastia, pelo qual será colocada uma prótese no local onde foi realizada a segunda cirurgia. A demora na realização da terceira etapa inicialmente se atrelou ao fato do paciente ter pego uma infecção durante a internação no hospital, impossibilitando o procedimento médico.

Hoje, Sebastião se encontra acamado em casa sob uma condição pós operatória chamada síndrome do trefinado. Por causa da falta da calota craniana, o cérebro sofre com a pressão atmosférica, impedindo o paciente de acordar.

A família está preocupada pois após quase um ano do acidente, ainda aguarda o chamado para a operação. Thalita Morais Souza,26 anos, filha do paciente, reclama “A gente precisa que faça essa tomografia urgente, para eles poderem ver se ele já consegue fazer essa cirurgia, que é para por o osso e ele voltar a acordar”, queixa-se. Ainda segundo ela, após um ano nesse estado as chances de seu pai acordar vão diminuindo.

A Prefeitura de São Bernardo, responsável pelo Hospital, informu por meio de nota que “o paciente Sebastião Ferreira de Souza está sendo assistido pela rede municipal por meio do SAD (Serviço de Atenção Domiciliar), com atendimento de equipe multiprofissional, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, em sua residência, desde que recebeu alta hospitalar. Conforme já conversado com a família, a cirurgia não interfere no prognóstico e no tratamento do paciente. Está prevista uma nova agenda ambulatorial nos próximos dias para que essa condição seja novamente explicada a todos os envolvidos.”