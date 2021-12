Alec Baldwin surge sorridente ao lado da família para comprar árvore de Natal; veja!

11/12/2021 | 16:11



Parece que, após o trágico acidente que tirou a vida da diretora Halyna Hutchins no set de filmagens do longa Rust, Alec Baldwin está se esforçando para oferecer aos filhos um pouco de diversão no final do ano. O ator foi flagrado ao lado dos seis filhos e da esposa, Hilaria Baldwin, enquanto comprava uma árvore de Natal.

Na época do disparo acidental, não apenas Alec como sua família passaram a sofrer um grande assédio por parte da mídia, fazendo inclusive com que Hilaria deixasse a casa da família, em Nova York, para passar um período no interior com as crianças. Já o ator falou poucas vezes sobre o caso, se mostrando bastante abalado e cansado da perseguição dos paparazzi.

Já na última sexta-feira, dia 10, o ator foi visto levando os filhos para escolher uma árvore de Natal. Lá, a família andou entre as árvores disponíveis e escolheu uma opção, além de posarem ao lado do enfeite e do vendedor para algumas fotos.

Tomara que eles estejam bem, não é mesmo?