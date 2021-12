Paço de Santo André recebe Feira do Natal Solidário neste fim de semana

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



11/12/2021 | 15:29



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deu início a Feira do Natal Solidário, na tarde deste sábado (11), no Paço municipal. A expectativa é que cerca de cinco mil pessoas passem pelo evento.

Além do espírito natalino, o evento também reuniu o espírito da solidariedade. Cerca de 40 barracas com comidas, bebidas e artesanatos são comandadas por entidades sociais locais e com a compra dos itens significa ajudar o próximo.

Na ocasião, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra, pontuou que o evento significa a retomada dos encontros presenciais e um auxílio também para a entidades sociais, já que o evento foi cancelado em 2020 por conta da pandemia. “Foi o momento de repensar por tudo o que elas (as entidades) passaram e de oferecer essa retomada, delas terem o contato com as pessoas, de mostrarem o trabalho que elas continuaram fazendo e também compartilhar o contato com as pessoas, principalmente, nesse momento do Natal”, comentou Ana Carolina.

ATRAÇÃO - Na programação de abertura da feira, a atração principal ficou por conta da orquestra do Projeto Locomotiva, uma organização sem fins lucrativos com ensina música no contra turno escolar, para jovens do Parque João Ramalho, na cidade, de 7 a 17 anos. As atividades seguem hoje até às 21h.

Amanhã, a programação do palco tem agendadas apresentações com o Samba Solidário (12h), Pandora Acústico (às 13h), Banda Hemisfério (16h) e Banda Monallizza, Tributo a Tim Maia (às 19h). A entrada é a partir dedois quilos de alimento não perecível.

A Feira do Natal Solidário integra a programação de Natal da cidade, disponível em https://natalsolidariosantoandre.com.br.

Mais informações, amanhã (12) no caderno de Setecidades.