Benítez faz post enigmático e indica adeus ao São Paulo

11/12/2021 | 15:26



A passagem do meia Martín Benítez, 27 anos, pelo São Paulo parece mesmo ter chegado ao fim. O argentino fez um post enigmático na manhã deste sábado indicando a saída do São Paulo.

Na foto, Benítez aparece com a camisa do São Paulo com um semblante triste. Junto com a imagem, o atleta colocou uma carinha triste, ao lado de uma bandeira com as cores do clube.

Benítez pertence ao Independiente, da Argentino, que aceitou emprestar o atleta para o São Paulo por R$ 1,6 milhão. No entanto, não facilitou um novo empréstimo. O empresário do jogador, Adrian Castellanos, afirmou que o time paulista não tem condições financeiras para segurar o atleta.

O meia, um dos destaques do clube na conquista do Campeonato Paulista, sofreu com lesões durante a temporada. Foram 42 jogos com a camisa tricolor, quatro gols marcados e seis assistências.

Sem Benítez, o São Paulo volta ao mercado para buscar um substituto. Além de um armador, o time paulista tem outras prioridades, como um volante, um lateral-direito, e um atacante veloz, de beirada de campo.