Chelsea supera Leeds com dois gols de Jorginho; Liverpool vence Aston Villa

11/12/2021 | 14:35



Liverpool e Chelsea não deram folga para o Manchester City na 16ª rodada do Campeonato Inglês. Após o time comandado por Guardiola, líder da liga, vencer na abertura do dia, os dois principais rivais na briga pelo título também venceram neste sábado. As melhores emoções dentro de campo ficaram reservadas para o Stamford Bridge, onde o Chelsea saiu perdendo, mas venceu o Leeds por 3 a 2, com dois gols de pênalti marcados por Jorginho.

O atacante Raphinha, destaque da temporada pela seleção brasileira, abriu o placar para o Leeds aos 28 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti. Pouco tempo depois, aos 41, Mount conseguiu buscar o empate para o time da casa, quando recebeu um cruzamento rasteiro de Marcos Alonso e mandou para dentro.

No segundo tempo, foi a vez de Jorginho assumir o protagonismo. O ítalo-brasileiro fez o gol da virada aos 12 minutos, ao converter o segundo pênalti da partida, mas viu o Leeds deixar tudo igual mais uma vez, no momento em que Gelhardt, que havia acabado de sair do banco, concluiu para a rede após assistência de Roberts. Um novo pênalti marcado a favor do Chelsea e convertido novamente por Jorginho, já nos acréscimos, garantiu a vitória.

Com o resultado, o time de Londres chegou aos 36 pontos e se manteve na terceira colocação, dois pontos atrás do City e um atrás do Liverpool, segundo colocado, com 37. O time comandado por Jürgen Klopp jogou no mesmo horário, em casa, e venceu o Aston Villa por 1 a 0, com um gol marcado por Salah.

A partida marcou o reencontro de Steven Gerrard com a torcida do Liverpool no Anfield. Ídolo do clube por seus serviços prestados como meio-campista, o ex-jogador é o atual treinador do Aston Villa, o que não impediu que os torcedores presentes no estádio cantassem seu nome .

Quem também foi ovacionado, como não poderia ser diferente, foi Salah, autor da vitória após um chute rasteiro em cobrança de pênalti aos 21 minutos do segundo tempo. Agora, o egípcio tem 14 gols no Campeonato Inglês, além de nove assistências realizadas em partidas anteriores.

A rodada ainda teve uma vitória por 3 a 0 do Arsenal sobre o Southampton no Emirates Stadium. Após Lacazette e Odegaard abrirem dois gols de vantagem, o triunfo foi encaminhado no segundo tempo com um gol 100% brasileiro, quando Martinelli cobrou escanteio para o zagueiro Gabriel marcar de cabeça, aos 17 minutos. O Arsenal é o quinto colocado, com 26 pontos, enquanto o Southampton ocupa a 16ª colocação, com 16.