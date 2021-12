Desenvolvimento Regional reconhece emergência em municípios de MG e BA

11/12/2021 | 13:23



O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em municípios dos Estados da Bahia e Minas Gerais, em razão das chuvas intensas que atingiram as regiões. O reconhecimento consta de Portarias publicadas em edição extra do Diário Oficial da União com data de ontem, 10.

Há pouco, após cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Caixa Econômica Federal irá liberar o saque do FGTS para moradores de áreas atingidas por enchentes do Sul da Bahia e norte de Minas.

Segundo a Portaria do Desenvolvimento Regional, na Bahia, 17 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida. São eles: Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas, Vereda. Em Minas, são 31 municípios em situação de emergência: Águas Formosas, Bertópolis, Caraí, Carmo da Cachoeira, Engenheiro Caldas, Fronteira dos Vales, Ibirité, Itambacuri, Jacinto, Jampruca, Joaíma, Lagoa Formosa, Machacalis, Manhuaçu, Monte Formoso, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Palmópolis, Pescador, Resplendor 2, Rio do Prado, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Jacinto, Teófilo Otoni, Umburatiba, Virgem da Lapa.