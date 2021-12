Verstappen supera Hamilton e conquista pole para decisão do título da Fórmula 1

11/12/2021 | 12:27



A decisão do título da Fórmula 1 terá Max Verstappen na primeira posição do grid de largada. O holandês da Red Bull garantiu a pole position do GP de Abu Dabi, o último da temporada, ao fazer a melhor volta do treino classificatório deste sábado, em 1min22s109. Lewis Hamilton foi 0s371 mais lento e terminou em segundo, enquanto a terceira colocação ficou com Lando Norris, da McLaren.

Verstappen largará na ponta pela décima vez no ano após passar um período de três corridas sem a pole - a última havia sido em outubro, nos Estados Unidos. Não à toa, saiu do carro com um largo sorriso, comemorando muito a conquista. Líder do ranking, o holandês tem os mesmos 369.5 pontos que Hamilton, mas está na frente pois leva vantagem no número de vitórias, com nove contra oito do britânico. Sair na frente, portanto, é uma vantagem muito importante para a disputa final.

"É um sentimento incrível. Teve horas boas e ruins, mas estou muito feliz pela pole. É tudo o que queríamos. Mas eles tiveram uma performance muito forte nas últimas corridas. Vamos ver amanhã. Me senti bem com os dois pneus. Quando esfria com os pneus macios fica um pouco melhor. Vamos ver a largada e depois vamos ver como será", afirmou o piloto da Red Bull.

Já os parceiros de Verstappen e Hamilton ficaram de fora do top 3, mas entraram no top 10. Sergio Perez conseguiu um quarto lugar para a Red Bull e Valtteri Bottas ficou em sexto pela Mercedes. Entre os dois, está Carlos Sainz, da Ferrari, em quinto. Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo fecham as dez primeiras colocações do grid.

Depois de liderar os dois últimos treinos livres, Hamilton entrou confiante na pista para a disputa do Q1, iniciada com Verstappen cravando 1min23s680 como tempo a ser batido. O holandês, contudo, não ficou muito tempo com o primeiro lugar, já que acabou ultrapassado pelo rival britânico e também por Bottas.

Hamilton disparou na última volta e cravou 1m22s845, o que aumentou a vantagem sobre Verstappen para quase meio segundo. Assim, a primeira bateria foi encerrada com a dupla da Mercedes nas duas primeiras posições e Verstappen em terceiro. Latifi, Russell, Räikkönen, Schumacher e Mazepin foram eliminados.

Primeiro a ir para a pista no Q2, Hamilton fechou a volta inicial em 1min23s185, tempo que não foi alcançado por Verstappen, que fez 1min23s189, apenas quatro milésimos mais lento, e ficou em segundo. Carlos Sainz, da Ferrari, chegou a ultrapassar os dois líderes do ranking e assumiu a liderança da prova após uma volta de 1min23s174, logo superada por Sergio Perez.

A disputa acirrada no segundos finais terminou com uma nova reviravolta. Verstappen, com pneus macios, cravou 1min22s800 e terminou a bateria em primeiro, seguido por Perez e Hamilton. Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi e Vettel foram os nomes que não conseguiram avançar para a classificação final.

A disputa do Q3 começou com Verstappen cravando o melhor tempo do final de semana, ao completar a primeira volta em 1min22s109. Hamilton deu indícios de que conseguiria responder à altura, após mostrar mais velocidade no primeiro setor, mas caiu de rendimento nos setores seguintes e fez o segundo tempo.

Nos cinco minutos finais, os dois candidatos ao título foram aos boxes para realizar ajustes, assim como seus parceiros de equipe. Bottas voltou para pista um pouco à frente de Hamilton, assim como Perez fez com Verstappen, em estratégias parecidas adotadas por Mercedes e Red Bull.

Apesar disso, o britânico preferiu deixar o vácuo de Bottas de lado e foi na frente, em busca de uma volta mais agressiva. Ele até conseguiu se aproximar, com 1min22s109, mas não conseguiu ultrapassar o rival, que garantiu a pole position na corrida decisiva, marcada para as 10 horas de domingo.

Confira o grid de largada do GP de Abu Dabi:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min22s109

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min22s480

3º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min22s931

4º - Sergio Perez (MEX/Red Bull) - 1min22s931

5º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min22s992

6º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min23s036

7º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min12s122

8º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) - 1min23s220

9º - Esteban Ocon (FRA/Alpine) - 1min23s389

10º - Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) - 1min23s409

---------------------------------------------------------

11º - Fernando Alonso (ESP/Alpine) - 1min23s460

12º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - 1min24s043

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - 1min24s066

14º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alhpa Romeo - 1min24s451

15º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) - 1min24s305

---------------------------------------------------------

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams) - 1min24s338

17º - George Russel (ENG/Mercedes) - 1min24s423

18º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min24s779

19º - Mick Schumacher (ALE/Haas) - 1min24s906

20º - Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1min25s685