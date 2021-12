Giovanni Renê vence o Top Chef Brasil 3

11/12/2021 | 12:11



Aconteceu na última sexta-feira, dia 10, a grande final do Top Chef Brasil 3 que tinham três pessoas concorrendo ao prêmio de 300 mil reais - Cadu, Giovanni Renê e Gab Thalg - além do grande troféu do programa.

Ao longa da temporada, Giovanni Renê enfrentou altos e baixos dentro da cozinha e teve que passar diretamente até pelos adversários que ele publicamente dizia que era forte, e mesmo assim ele resistiu a tudo e faturou o grande prêmio da noite.

Na grande final, claro, não foi diferente e o chef deu um verdadeiro show e surpreendeu a todos e aos jurados que estavam presente na hora de preparar o menu de sua vida. Giovanni então garantiu o título durante o Top Chef Brasil 3 seguido por Cadu e o terceiro lugar ficou com Gab!