Grazi Massafera já conheceu a mãe de Alexandre Machafer - e a sogra é fã da atriz!

11/12/2021 | 12:10



Se dar bem com a sogra é o sonho de toda pessoa no início do relacionamento - agora, imagine se dar tão bem, que a sogra passa a ser sua fã! De acordo com o jornal Extra, foi isso que aconteceu entre Grazi Massafera e a mãe de Alexandre Machafer, Legeci Bastos Machado.

Segundo informações do veículo, Legeci começou a deixar mensagens carinhosas nas fotos de Grazi depois que ela foi flagrada ao lado de Alexandre em uma viagem ao Ceará, em outubro deste ano. Até então, as duas não se conheciam, mas a sogra da atriz fez questão de fazer um comentário simpático em uma publicação:

Menina linda. Tenho certeza que a sua beleza interior também é linda.

Depois disso, a senhora seguiu publicando emojis de sorrisos e coração nas fotos postadas por Grazi, além de outras mensagens afetuosas - que, vez ou outra, são respondidas pela atriz. O Extra afirma que, após a aproximação através das redes sociais, as duas já se conheceram pessoalmente, e que Legeci está aprovando a relação da artista com o filho, com quem tem uma forte ligação

Uau! Será que logo os dois vão realizar um anúncio oficial sobre o relacionamento?