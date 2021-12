Kim Kardashian entra com pedido na Justiça para alteração do estado civil

11/12/2021 | 12:10



Kim Kardashian não anda vivendo momentos muito bons nestas últimas semanas e deve estar até com uma dorzinha de cabeça por conta de tanto problema com seu nome envolvido em polêmicas com seu ex-marido, Kanye West.

A novidade do momento é que a influenciadora decidiu entrar com um pedido na Justiça para que ela possa voltar a ser considerada uma mulher solteira. Pois é, a empresária segue com o processo de divórcio do rapper em negociações sobre a partilha de bens e a guarda dos quatro filhos que eles tem em comum.

E segundo a TMZ ela não está contente apenas com a guarda e a partilha de bens, e quer ainda que seu estado civil seja novamente alterado o quanto antes. De acordo com fontes próximas a influenciadora, ela entrou com pedido na última sexta-feira, dia 10, e só precisa que seja autorizado e assinado por um juiz.

Com essa aprovação, ela abandonaria de vez o sobrenome West e voltaria apenas a ser Kim Kardashian. Caso você não saiba, essa atitude veio apenas algumas horas após Kanye West ter se apresentado em Los Angeles e ter pedido para que Kim voltasse correndo para ele durante uma de suas músicas.