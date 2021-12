Tornado atinge vários Estados dos EUA; no Kentucky pode ter ao menos 50 mortes

11/12/2021 | 11:45



Ao menos dez pessoas morreram no Kentucky, após um tornado e tempestades atingirem os Estados Unidos, provocando danos em diversos estados norte-americanos.

Entre os locais atingidos estão uma fábrica de velas no Kentucky e uma instalação da Amazon, em Edwardsville, no Ilinóis. Também foi atingida uma casa de repouso no Arkansas.

No Kentucky, o governador Andy Beshear chamou a situação de trágica e disse que havia ao menos 110 pessoas na fábrica quando o prédio foi atingido pelo tornado. "Acreditamos que o número de mortos passará de 50 e provavelmente chegará a 70 ou 100 pessoas", disse.