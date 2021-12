Graciele Lacerda fala sobre ter pedido para que Zezé Di Camargo realizasse no passado uma vasectomia

11/12/2021 | 11:10



Não é novidade para ninguém que Zezé Di Camargo ao lado de sua atual companheira, Graciele Lacerda, querem aumentar a família porque os dois já falaram publicamente sobre o assunto e até durante o documentário É o Amor - Família Camargo, isso também foi abordado.

E na última sexta-feira, dia 10, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus fãs e seguidores das redes sociais, e acabou selecionando as mais importantes. Entre os assuntos abordados, um fã comentou sobre a tentativa de engravidar de Graciele.

Na série foi nossa primeira tentativa de implantar. Levei muito tempo pra conseguir formar embriões. Fiz vários ciclos. E tínhamos conseguido até então, mas não deu certo. Depois disso fiz outros ciclos e tivemos sucesso nos embriões. Agora é só esperar! Deus sabe o que faz.

A noiva de Zezé Di Camargo ainda revelou nas redes sociais que a parte mais complicada durante a gravação do documentário É o Amor - Família Camargo foi ter que mostrar o seu tratamento para engravidar.

No início não aceitei falar desse assunto. Mexe muito com o emocional e eu já vinha vindo com várias situações complicadas - que até hoje não consigo falar sobre. Mas como tínhamos conseguido o nosso primeiro embrião, o Zezé ficou empolgado e tínhamos muitas esperanças de dar certo, então por isso resolvemos falar. Mas acabou não acontecendo!

Caso você não saiba, Graciele Lacerda que é jornalista revelou se tem dificuldades em ficar grávida.

Não tenho, gente. Estavamos fazendo FIV porque o Zezé é vasectomizado. Fizemos uma pulsão dos espermatozoides e fiz o tratamento para congelar os óvulos. A demora foi porque eu não tenho óvulos em grande quantidade, então rive que fazer vários ciclos para poder formar embriões.

A bonitona finalizou o papo ainda contando sobre ter pedido anteriormente para Zezé Di Camargo realizar a vasectomia.

A vasectomia não. Me arrependo de não ter congelado óvulo antes. O nosso relacionamento foi muito conturbado e eu acabei bloqueando essa vontade de ter filhos com medo das pessoas, filhos, etc... me acusar de interesse. Hoje com minha independência financeira me sinto mais preparada para encarar uma gravidez. Mas infelizmente a idade acaba atrapalhando um pouquinho. É sofrido, mas está nas mãos de Deus.