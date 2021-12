Filhas de Gugu Liberato antecipam festinha de aniversário de 18 anos de idade

11/12/2021 | 11:10



Marina e Sofia são as filhas gêmeas caçulas de Gugu Liberato e as duas decidiram dar uma adiantadinha na festinha de aniversário de 18 anos de idade e decidiram organizar uma festa privada com bastante luxo, e claro, compartilharam tudo nas redes sociais.

Para quem não sabe, a dupla faz aniversário no fim do mês de dezembro e em suas redes sociais mostraram que não economizaram para fazer a comemoração. Além disso, elas deixaram claro que nas próximas semanas - até chegar o dia oficial, vão ter mais outras celebrações.

Nos vídeos dava para notar que era algo mais familiar porque diversos amigos da mãe delas, Rose Miriam, estavam presentes e o tema escolhido foi algo bem puxado para o Natal, com diversos bonecos de neve, flores e enfeites na cor verde e vermelho.