Operação prende 14 pessoas por roubo e tráfico de drogas no Grande ABC

11/12/2021 | 10:36



A Operação Grande ABC Mais Seguro prendeu 14 pessoas por roubo e tráfico de drogas em toda região, durante todo o dia de ontem. As ações, em pontos estratégicos, iniciaram na manhã de ontem e terminaram na madrugada deste sábado (11), com concentração em Diadema. De acordo com o comandante do Policiamento de Área Metropolitana Seis, Coronel Gilson Hélio, foram realizadas incursões em pontos de ações criminosas e ações de fiscalização, abordagens e vistorias, principalmente às motocicletas, em razão do constante uso pelos criminosos.

Mais uma edição dessa operação resultou na prisão de cinco pessoas procuradas pela Justiça e nove presas em flagrante pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A ação ainda apreendeu mais de um quilo de drogas e nove aparelhos celulares. Durante as abordagens, 13 veículos foram recuperados e devolvidos aos seus legítimos proprietários.

Coronel ainda ressaltou que toda população pode realizar denúncias anônimas pelo 190 da Polícia Militar ou 181 no Disque Denúncia, principalmente, agora, em período de festas de fim de ano.