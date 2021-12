Ana Hickmann revela ser bem ciumenta e conta que já parou de seguir mulheres pela conta do marido

11/12/2021 | 10:11



Ana Hickmann que está sempre mantendo o seu canal no YouTube atualizado, agora participou de uma entrevista para o canal de Matheus Mazzafera e revelou ela e o marido, Alexandre Correa, são bem ciumentos um com o outro.

Durante o bate-papo, a apresentadora da Record disse que ela e o empresário estão no mesmo pé de proporção de ciúmes e que eles tem um acordo em comum que podem mexer tranquilamente no celular um do outro.

- Escondido, não. Pego e se ele chega junto e pergunta o que estou fazendo, falo olhando seu WhatsApp. Já apaguei contato do celular dele, já deixei de seguir mulher. Tá seguindo por quê? Nem conheço. Ele nunca pediu para olhar o meu [Instagram]. Mas se pedisse não teria problema. Quer que eu pare de seguir? Tudo bem, eu faço o mesmo, e eu nem pergunto.

Você acha que isso é muita invasão de privacidade ou tá tudo certo?