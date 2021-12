Em despedida, Felipe Melo se declara ao Palmeiras: 'Contem com minha lealdade'

10/12/2021 | 20:33



Felipe Melo declarou seu amor pelo Palmeiras, nesta sexta-feira, durante uma homenagem feita pela torcida organizada Mancha Alviverde, em sua quadra. O volante, de 38 anos, não teve seu contrato renovado, após cinco anos moo clube.

"Não se esqueçam de mim e contem sempre com minha lealdade. Sou um homem de caráter e aprendi a amar o Palmeiras. Nunca vou decepcioná-los. Voltarei e estarei na arquibancada com vocês", disse o atleta. "Eu jamais jogaria em um rival. Onde eu estiver, honrarei sempre o nome do Palmeiras, que está tatuado no meu coração."

Um dos líderes da equipe, Felipe Melo disputou 225 jogos pelo Palmeiras e marcou 13 gols para ajudar o time a conquistar cinco títulos - Paulistão, Copa do Brasil, Brasileirão e duas Libertadores.

Felipe Melo deverá ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Fluminense. O meio-campista realizou exames nesta quinta-feira no Rio e é esperado nas Laranjeiras na próxima semana para assinar contrato de dois anos. O Internacional também revelou o desejo de ter o volante.