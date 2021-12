Enfim, a pandemia acabou?

Do Diário do Grande ABC



Depois de quase dois anos de isolamento, distanciamento, uso de máscara e álcool gel, eventos cancelados, sonhos adiados, medos, perdas e tantas situações com as quais a pandemia nos fez aprender e enfrentar, muita gente ficou animada acreditando que agora é hora de voltar ao normal, e que este Natal seria de grandes confraternizações. De fato, a chegada da vacina é, sem dúvida, um dos motivos que nos apontam para retorno à normalidade, trouxe mais esperança e confiança, embora existam algumas pessoas ainda resistentes à imunização. Quantos de nós perdemos familiares, amigos, conhecidos, quantas vítimas repentinas que nunca imaginariam que sua vida chegaria ao fim por causa do coronavírus. Quantos filhos ficaram órfãos, quantos pais perderam filhos no auge da juventude? São dores que não podem ser esquecidas ou ignoradas.



E quantos passaram por maus bocados até superar a doença? Quantos relacionamentos abalados ou fortalecidos devido à intensidade da convivência; crianças que precisaram aprender tudo em casa, inclusive estudar a distância, brincar sozinhas e viver longe de realidades que eram tão comuns. Os adultos que se superaram, conciliando muitas tarefas domésticas com responsabilidades profissionais, que deixaram de ser trabalhos externos. Não foi fácil lidar com esse período tão longo e tão tenso, que ninguém imaginava viver. Quantos hábitos novos descobrimos! Nesse período, também podemos observar o quanto aumentou a busca de espiritualidade, a fé foi despertada em muitos corações e se fez mais presente e necessária. Muitas pessoas foram curadas depois de fortes experiências de oração, vimos verdadeiros milagres.



E depois dessa fase mais rígida da pandemia, algumas coisas já foram sendo retomadas, os passeios, a rotina escolar e de trabalho. Agora frente às festas natalinas, às confraternizações e à expectativa do fim de ano, há quem esteja mais receoso, optando por comemorações com mais prudência, como pequenos encontros familiares, mas há outros mais ousados que querem festas maiores, porque os números de contaminados e internações vêm diminuindo. Mas o que não se esperava era nova variante, praticamente um mês antes do fim do ano. E o mundo começa a recuar de novo! Para quem achava que a pandemia já tinha acabado ou estava no fim, vale a reflexão e mais atenção. As reuniões familiares, encontros de amigos, confraternizações de trabalho e festas maiores já estão sendo repensados, e cada um vai avaliando o risco que compensa correr depois de cenário tão duro como o que vivemos, e desse novo tempo que se espera e, com esperança, se aproxima!



Verônica Suênia é missionária da comunidade Canção Nova e jornalista.

Paul Harris

Concordo com o leitor Marcelo Lupi Troncozo, de Mauá, ao lembrar que São Caetano já foi considerada modelo, principalmente em educação e saúde (São Caetano, ontem). Agora está cada vez pior, por causa da administração do prefeito interino Tite Campanella, que até virou motivo de piadas. Mas na educação e na cultura a principal reclamação de estudantes, professores, leitores e escritores é contra a tentativa de mudar o local da Biblioteca Paul Harris, onde funciona também desde 2005 a Academia Popular de Letras, da qual sou frequentador e um dos fundadores e que tem integrantes de várias cidades do Grande ABC e de outras regiões de São Paulo. Com a mudança para local menor não haverá espaço para reuniões, encontros, palestras de escritores e lançamentos de livros, como ocorre atualmente.

Hildebrando Pafundi

Santo André



Hackers?

Já que os negacionistas não querem tomar vacinas, apelaram para hackers e retiraram 50 terabytes de dados do site do Ministério da Saúde, impedindo as pessoas de emitirem seus comprovantes de vacinação e poderem viajar. Alô seguranças do ministério!

Tânia Tavares

Capital



Paróquia e pedras

Muito embora possa parecer que esta missiva, pelo seu conteúdo, esteja ultrapassada, não tive como deixar de comentar e analisar a excelente reportagem do jornalista Arthur Gandini sobre a retirada das pedras, por parte da paróquia Sant’Anna, de Ribeirão Pires, neste valoroso Diário (Setecidades, ontem). É inacreditável como uma Igreja Católica Apostólica Romana teve a ousadia de colocar enormes pedras na calçada, para impedir que moradores de rua usassem aquele espaço para pernoite. Interessante que o padre Leandro Alves disse ao repórter que não iria mais comentar o assunto. Será que esse sacerdote não aprendeu que, juridicamente, a calçada é espaço público destinado aos pedestres? Chegou a alegar que a colocação das referidas pedras era para impedir o estacionamento de veículos. Outra coisa importante que o padre esqueceu ou resolveu se omitir é que estacionar veículos na calçada resulta em multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o veículo pode ser guinchado e levado ao pátio.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Referência

Santo André é referência em gestão pública! Parabenizo o vereador Pedrinho Botaro, presidente da Câmara Municipal de Santo André, pela justa e importante homenagem recebida recentemente em Brasília, o Prêmio IBGV de Gestão Pública, conferido pelo Instituto Brasileiro de Verificação de Gestão, Desempenho e Opinião. A escolha foi realizada pela análise de dados concretos e disponíveis nos órgãos públicos, que demonstram o excelente desempenho na aplicação dos recursos públicos e atuação empreendedora com inovações e modernismo! Na condição de vereador de Santo André, reconheço o exemplar trabalho que o Pedrinho tem realizado à frente desse Legislativo, já por dois mandatos como nosso presidente, de forma consecutiva, engrandecendo e dignificando essa casa de leis. Parabéns, meu amigo!

Dr. Marcos Pinchiari,

vereador em Santo André



Eu aviso!

Governador João Doria, aquele que tem nas costas a não solução da vergonha mundial chamada cracolândia, agora fala em passaporte de vacina no aeroporto, algo que não lhe pertence (Política, dia 9). Mas como enganar é preciso, e estar nas mídia idem, se mete em tudo. Pena que onde deveria se meter e resolver, nada. E, pior, nem dá atenção a quem lhe avisa. A pandemia está em São Paulo, na Rua Peixoto Gomide, todos os fins de semana, até 7h, com boates funcionando aos sábados, 24 horas. Quem fiscaliza os alvarás desses inferninhos? Governador, nessa batida o senhor não vai conseguir nem 10% dos votos para presidente. Perdeu a moral por não ser humilde. Acorde! Proteja gente do bem, trabalhadores, e não vândalos. A Justiça tarda, mas aparece.

Zureia Baruch jr

Capital