Polícia faz busca e apreensão na Câmara Municipal de Rio Grande

Da Redação



10/12/2021 | 18:27



Viaturas do GOE (Grupo de Operações Especiais) e do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) estiveram na Câmara Municipal de Rio Grande da Serra na tarde desta sexta-feira (10). O motivo foi uma operação de busca e apreensão de documentos que seriam utilizados hoje na votação do impeachment do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB).

Os dois processos de cassação do prefeito de Rio Grande da Serra, que seriam votados hoje pela Câmara, foram suspensos ontem pelo juiz Alexandre Chiochetti Ferrari, da Vara Única do município. O magistrado baseou sua decisão em depoimento à Polícia Civil do ex-assessor parlamentar do presidente da Câmara Gabriel Henrique Afonso Campagnoli, que admitiu ter adulterado o número de requerimentos com pedidos de informações protocolados na Prefeitura, que estavam sem resposta, e que deu origem a uma das ações de impeachment.

Conforme exposto pelo juiz em sua decisão, Gabriel informou, no depoimento: “Entre os meses de julho e agosto recebi a incumbência do vereador Charles Fumagalli (presidente da Câmara) de fazer levantamento de todos os requerimentos encaminhados à Prefeitura e não respondidos. Fiz o levantamento e havia 17 em aberto, dos quais apenas cinco já protocolados junto à Prefeitura. Ocorro que Charles entendeu que seriam poucos e pediu para dar um jeito de colocar todos os 17 como se tivessem sido protocolados”, escreveu.

Nas considerações, o magistrado diz que “não se sabe e nem há mínimas condições de saber se a sua palavra (de Gabriel) procede ou não. Por outro lado, não se pode desconsiderar que as afirmações são graves e revelam inclusive suposta motivação por trás da deflagração dos processos”.