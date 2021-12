Kim Kardashian comparece a show de Kanye West, que faz apelo durante apresentação: - Corra de volta para mim, Kimberly

10/12/2021 | 18:10



A última quinta-feira, dia 9, certamente foi marcada por muita emoção para os fãs de Kim Kardashian! Isso porque Miley Cyrus pregou uma peça nos internautas ao afirmar que estaria namorando com Pete Davidson, apontado como novo namorado da socialite, enquanto Kanye West pediu, publicamente, que a ex-esposa voltasse para seus braços!

O primeiro susto dos seguidores de Kim certamente foi quando Miley publicou uma foto agarrada com Pete em seu Instagram, escrevendo a seguinte legenda:

Pete e eu oficializamos! Assista ao Jimmy Fallon. Nosso primeiro show juntos como um casal! Estaremos falando sobre #MileysNewYearsEveParty comandada por nós em Miami.

Já durante o programa The Tonight Show, na noite do mesmo dia, os dois esclareceram que a publicação não passou de uma brincadeira para divulgar que eles irão comandar o programa durante a virada do ano, e que eles são apenas bons amigos - tão amigos que chegaram a ter uma tatuagem combinando! Pete, no entanto, já removeu a marca, o que rendeu comentários irônicos por parte de Miley.

Uma vez passado o susto, os fãs de Kim Kardashian certamente se divertiram quando Miley Decidiu fazer um cover da música It Should Have Been Me, de Yvonne Fair, fingindo fazer uma serenata para o amigo. Acontece que ela alterou levemente algumas passagens da música, fazendo referências aos encontros de Pete e Kim que foram flagrados por paparazzi:

- Deveria ter sido eu. Naquele Lamborghini saindo daquele pu** restaurante legal! Eu quero assistir um filme na por** de Staten Island.

Será que a amiga de Pete sabe de alguma coisa oficial?

Show de Kanye Ye West

Também na última quinta-feira, os fãs do rap presenciaram um momento icônico ao ver Ye, anteriormente conhecido como Kanye West, e Drake dividindo o mesmo palco. É que os dois artistas estavam vivendo um período de rixa e troca de farpas há algum tempo, mas decidiram deixar os problemas de lado e se unir para realizar um show em prol de um movimento que pede a reforma do sistema carcerário dos Estados Unidos.

Acontece que, de acordo com o Daily Mail, o evento foi marcado pela presença de diversas celebridades - entre elas a empresária Kim Kardashian, ao lado dos filhos North, de oito anos de idade, e Saint, de seis anos de idade. Outros membros da família Kardashian-Jenner a comparecer no evento foram Kendall Jenner, Kris Jenner e seu namorado Corey Gamble, além do ex de Kylie Jenner, Taiga, enquanto celebridades como Megan Fox, Machine Gun Kelly e Lizzo também foram vistas no local.

Diante da presença da ex, Kanye Ye West decidiu fazer um novo apelo pela reconciliação dos dois. Durante a performance da música Runway, o rapper acabou apostando no improviso para mandar um recado bem direto à socialite, que estava na plateia, na frente de todo o público:

- Eu preciso que você corra de volta para mim. Mais especificamente, Kimberly.

Eita! Será que, apesar do suposto novo romance de Kim com Pete Davidson, ainda há chances de que o casal se reconcilie?