Cruzeiro volta a se reforçar e anuncia João Paulo, destaque do Atlético-GO

10/12/2021 | 17:45



A diretoria do Cruzeiro continua o planejamento de reestruturação da equipe para a temporada de 2022, quando vai disputar mais uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube mineiro anunciou em suas redes sociais a contratação do meia João Paulo, destaque do Atlético-GO.

João Paulo, de 31 anos, é o sétimo reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Ele vai se juntar ao zagueiro Maicon, o atacante Edu, os volantes Pedro Castro e Machado, o meia Fernando Neto e o lateral Pará, que também já foram contratados para o ano que vem.

João Paulo fez 42 jogos na temporada 2021 pelo Atlético-GO e marcou oito gols, além de cinco assistências. Ele colaborou para a equipe alcançar a nona colocação no Brasileirão, com 53 pontos, fruto de 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.

Já o Cruzeiro tenta esquecer 2021, quando correu o risco de até mesmo cair para a Série C do Brasileiro. Ao final das 38 rodadas disputadas, o time mineiro terminou com apenas 48 pontos, na 14ª colocação, além de ver o rival Atlético-MG encerrar um jejum 50 anos do título nacional..