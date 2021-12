Associação Casa do Senhor conclui campanha laço branco: ação luta pelo fim da violência contra a mulher

Heitor Agricio

Especial para o Diário



10/12/2021 | 17:45



A Associação Casa do Senhor encerrou na ultima quinta-feira, 9, a Campanha Laço Branco. A causa luta pelo fim da violência contra a mulher, e a associação fez uma programação de ações que foi iniciada no dia 25 de novembro, dia internacional pela eliminação da violência contra a mulher.

A campanha contou com lives e onde a presidente da associação, Vanessa Leite, conversou com terapeutas, psicólogos, assistentes sociais e educadores, sobre a violência sofrida pelas mulheres, como identificar elas, onde buscar ajuda e quais as leis que amparam as vítimas dessas situações. As lives foram realizadas no instagram da Associação e estão disponíveis para reprodução.

Além disso a Associação também produziu um folder que contem as informações dos temas que foram abordados nas lives de maneira mais breve e educativa. “O informativo é uma chave fundamental das nossas palestras, pois ele trás todas as informações de forma muito clara.” afirma a presidente da Associação.

O evento de encerramento da campanha foi realizado no polo da faculdade, e foi um tributo musical com foco em exaltar as mulheres. O encerramento também contou com homenagem a grandes nomes da literatura nacional, como Clarice Lispector e Cecília Meireles.

Sobre a execução da campanha Vanessa comemora: “O resultado foi excelente, a gente teve um público de mais de 700 visualizações nas lives e houveram participações de outros estados, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Natal. Além da gente conseguir contemplar a região do Grande ABC com as lives a gente conseguiu abranger a participação de mais pessoas.”

A Associação Casa do Senhor trabalha com assistência social e apoia a campanha laço branco há cinco anos, além disso eles são responsável por diversas ações relacionadas a causas sociais na região.