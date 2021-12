Comprovante de vacina: saiba como acessar o documento com apagão do Conecte SUS

10/12/2021 | 16:33



O ataque hacker sofrido pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10, impediu o acesso ao comprovante de vacinação contra a covid-19 na plataforma Conecte SUS. Esse certificado vem sendo cobrado por algumas instituições públicas e em viagens internacionais. Entretanto, ainda é possível apresentar o comprovante impresso (entregue no posto de saúde) ou documento obtido por meio das plataformas ligadas aos governos estaduais e municipais.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os dados não serão perdidos e que atua para restabelecer o sistema.

Poupatempo apresenta certificado em SP

Quem precisa acessar o comprovante de vacinação rapidamente pode buscar os serviços locais. No Estado de São Paulo, uma alternativa é buscar o serviço do Poupatempo Digital. Para acessar, é preciso baixar o aplicativo do Poupatempo Digital no celular e entrar com login e senha (quem não tem cadastro pode fazer no próprio aplicativo).

Depois, é só clicar em Serviços e, em seguida, Vacinação Covid-19. Então, o usuário deve buscar a opção Carteira de Vacinação e Certificado de Vacinação (PDF). Segundo o governo de São Paulo, é possível salvar o certificado no seu celular para acessar rapidamente depois, ou enviar por e-mail ou WhatsApp. O app também fornece a versão do certificado em inglês.

E-saúde emite comprovante na capital paulista

Para quem se vacinou na cidade de São Paulo, outra possibilidade é acessar o aplicativo e-saúdeSP . Quem não tem cadastro pode fazer no próprio aplicativo, informando o CPF e a data de nascimento. Depois, é só clicar no ícone "Passaporte da vacina". O aplicativo vai apresentar uma tela que indica o número de doses que o cidadão tomou, a marca do imunizante e as datas. Também apresenta um QR Code para o certificado de vacinação.

Veja abaixo lista dos serviços de emissão em alguns Estados ou prefeituras:

Na cidade do Rio, a prefeitura informou que são aceitos a caderneta ou cartão de vacinação (físico). Em caso de perda, o cidadão deve ir até o ponto de vacinação onde recebeu as doses da vacina, levando carteira de identidade e CPF para solicitar um novo comprovante.

No Rio Grande do Norte, o passaporte é emitido por uma plataforma do governo estadual.

Uma plataforma digital também permite a emissão do comprovante no Espírito Santo .