Jojo Todynho anuncia que está noiva: Sem palavras para essa surpresa

10/12/2021 | 16:11



Jojo Todynho vai casar! Nesta sexta-feira, dia 10, a cantora anunciou nas redes sociais que está noiva de Lucas Souza, militar do Paraná, com quem assumiu um relacionamento em novembro. A artista revelou estar muito feliz com a surpresa do amado e deu alguns detalhes desse momento tão especial.

Sem palavras para essa surpresa! E eu sem desconfiar de nada, a Renata me pedindo para colocar um vestido bege porque sexta-feira se usa roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas, desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. São quatro meses de muita história, quando conheci Lucas em Tulum fiquei maluca, pois pensei que era gringo. Até ele vir e falar comigo Oi, te acompanhei em A Fazenda, posso tirar uma foto com você?! Eu prontamente respondi Posso te dar um beijo e nesse percurso da nossa história, aconteceu muitas e muitas coisas. A certeza que temos é que o amor sempre vence, isso foi só um um por cento depois eu conto ... obviamente eu disse sim, com toda certeza, é ele o homem que eu quero compartilhar todos os momentos, sonhos e etc... te amo, postou, junto de um registro da ocasião.

Os internautas e amigos adoraram a novidade e deixaram muitos comentários carinhosos na publicação de Jojo.

Que lindo! Parabéns amiga! Sejam muito felizes, disse a influenciadora Taty Zatto.

Você merece muito!, afirmou a cantora Simony.