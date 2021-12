A nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim, já tem elenco confirmado

10/12/2021 | 16:11



A série nacional da Record TV que substituirá Quando Chama o Coração está chegando com tudo e já tem o seu elenco mais que confirmado. Intitulada Todas as Garotas em Mim, a produção irá misturar a história atual com passagens bíblicas.

Na última quinta-feira, dia 9, duas atrizes foram confirmadas na atração: Manuela do Monte e Juliana Knust. Ambas as artistas já atuaram em outras produções da emissora. Além delas, Juan Alba também foi confirmado no seriado nesta sexta-feira, dia 10.

Ele dará a vida a um homem chamado Alessandro e, de acordo com o jornalista Flávio Ricco, Juliana interpretará uma mulher chamada Giane. A personagem de Manuela do Monte ainda não foi divulgada. A produção nacional é de Stephanie Ribeiro como escritora e com a direção de Rudi Lagermann.