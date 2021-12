Estado de saúde de Marcos Oliveira, o Beiçola em A Grande Família, continua estável, diz hospital

10/12/2021 | 16:11



Marcos Oliveira, famoso por ter interpretado Beiçola em A Grande Família, está internado desde o dia 7 de dezembro no setor de urologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Segundo informações da assessoria do hospital, o quadro de saúde do ator continua estável.

Apesar da boa notícia, ainda não há informação de quando Marcos terá alta.