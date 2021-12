Após tweet polêmico, Viih Tube desmente ser amiga de ex de Lipe Ribeiro: Ela é amiga dos meus amigos, eu já tinha ficado com ele antes de conhecê-la

10/12/2021 | 16:10



Depois da icônica frase de Viih Tube, Peguei oito, mas sou sua, a nova fala da ex-BBB que está dando o que falar é: Sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca.

Viih Tube curtiu muito a Farofa da Gkay, que aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de dezembro. A influenciadora chegou a dizer que pegou 46 pessoas durante o evento, dentre elas, Lipe Ribeiro, com quem ficou muito tempo junto e também foi para ele que a loira disse a frase: Peguei oito, mas sou sua.

Agora, uma publicação feita por ela em seu Twitter tem gerado dúvidas nos internautas, na qual escreveu:

Gente eu sou piranha mesmo, mas com ex de amiga não se brinca, ex teve história, teve amor, então por favor querido vamos ter senso.

Alguns acreditam que ela esteja se referindo a Arthur Picoli, ex ficante de Carla Diaz durante o BBB 21, já que as duas são amigas. Recentemente Gabi Prado chegou a dizer no podcast PodDarPrado que ViihTube e Arthur haviam ficado durante uma viagem para a Bahia.

Mas o tweet da ex-BBB também foi considerado contraditório para algumas pessoas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, tiveram seguidores questionando a publicação e lembrando que Viih e Yasmin Burihan, ex de Lipe, têm até foto juntas, mas isso não a impediu de ter ficado com ele durante a Farofa da Gkay.

Por conta da repercussão, a loira tratou de se explicar no Twitter, e respondeu um seguidor:

Meu amor vi ela em uma festa, ela é amiga dos meus amigos e pediram pra fazemos foto pro evento, eu conhecia o Lipe e já tinha ficado com ele antes de conhecer ela, não somos amigas.

Eita! O que você achou dessa história?