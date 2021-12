Após ser vítima de violência doméstica, ex-esposa de DJ Ivis desabafa: - Sou outra pessoa

10/12/2021 | 16:10



Como você viu, em meados de julho de 2021, Pamella Holanda acabou denunciando o DJ Ivis por agressão e o músico posteriormente chegou até a ficar cerca de quatro meses preso, e em outubro acabou sendo solto.

Em uma entrevista ao programa Vem Pra Cá, do SBT, a ex-eposa de DJ Ivis acabou relembrando durante o bate-papo como era a vida de casa e falou sobre um projeto que montou que ajuda outra mulheres vítimas de violência doméstica, como ela. A influenciadora revelou que o estalo para a situação que vivia aconteceu quando ela notou que sua filha de apenas um aninho de vida percebia todas as brigas do ex-casal.

- Quando percebi que minha filha estava crescendo e entendendo as coisas, vi que não ia ser mais saudável para mim e para ela. Eu sentia vergonha da situação por conta do quanto eu mesma me diminuía e me deixava ser diminuída dentro daquela relação. Depois que a gente sai, ai a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira bem melhor.

A arquiteta ainda aproveitou o espaço e contou o motivo de ter demorado tanto para fazer a denúncia e chegou até a dar detalhes do dia que chegou na delegacia.

- A demora da justiça... Foi por isso que demorei tanto pra denunciar. Eu tinha medo das pessoas não acreditarem na situação. No dia que fui na delegacia, eu dei sorte, pois era uma delegacia com muitas mulheres. Eu estava sozinha e eu fui acolhida por uma mulher. Isso fez muita diferença.

Pamella revelou também que hoje em dia está completamente mudada e que está mais do que pronta para ajudar outras mulheres.

- No ápice do sofrimento, sentia que tinha que fazer algo para ajudar. Mulheres me param na rua e me abraçam. A gente está tratando algo que aflige nossa alma, não só o corpo, mas que deixa marca para o resto da nossa vida. Hoje sou outra pessoa, me libertei, realmente saí do casulo. Sou uma mulher maior, melhor, sou mãe, tenho minha profissão, trabalho. A gente está aqui para ser feliz.