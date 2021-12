Muricy diz que ele e Ceni ficam no São Paulo após áudio vazado indicar saída

10/12/2021 | 16:10



O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, disse em live ao canal "Arnaldo e Tironi" que, ao lado do técnico Rogério Ceni, vai permanecer no clube para a próxima temporada. Muricy afirmou que se reuniu com a diretoria tricolor nesta sexta-feira e confiou nas promessas para ter um melhor desempenho em 2022.

"Vimos uma luz no fim do túnel (sobre a reunião). Estamos aqui desde a manhã falando de planejamento. Não está fácil. Estamos monitorando vários jogadores, mas temos dificuldades financeiras. Estamos aqui lutando e o Rogério (Ceni) comprou essa briga para a gente melhorar o São Paulo, que não pode ficar numa situação dessa. Foi muito legal a conversa com o Rogério. O presidente está atrás de recursos, tem viagens marcadas. Ficamos animados com a conversa".

Coordenador de futebol, Muricy Ramalho teve áudio vazado nesta sexta-feira em que desabafava sobre a péssima situação do time na temporada e sinalizava que deixaria o Morumbi junto ao técnico Rogério Ceni, se a diretoria não garantisse mais investimentos na equipe para 2022. O time tricolor teve sua pior participação no Brasileirão na era dos pontos corridos.

"Sufoco, né, p.... Torcida ajudou para c... de novo. Só que é o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa m... que está. É uma m.... E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente: "ah, não tem dinheiro, não tem nada".

Além da pior colocação desde 2003, o São Paulo acumulou a pior pontuação (48), o menor número de vitórias (11), o menor número de gols (31) e o pior saldo (menos oito). Na quinta-feira, o técnico Rogério Ceni comentou sobre seu futuro no clube após a derrota para o América-MG e novamente voltou a falar da necessidade de mais investimentos na montagem da equipe.

"Vamos tratar de reforços. O time tem bons jogadores, mas precisamos de alternativas para o elenco. Um atleta 'um contra um', do lado do campo para termos mais possibilidades para armar a equipe de outras formas. Eu não posso jogar fora uma história de 26 anos no clube se não tivermos condições de sermos melhores em 2022", disse Ceni.

O áudio de Muricy Ramalho transcrito - "Sufoco, né, p.... Torcida ajudou para c... de novo. Só que é o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa m... que está. É uma m.... E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente: "ah, não tem dinheiro, não tem nada". O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano, aí contratou quatro jogadores experientes e está na Libertadores. Eu e o Rogério vamos fazer a mesma pergunta para ele. Vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. O Rogério Ceni também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu?

E trabalhamos para c.... As pessoas não têm ideia do que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum, cara. Então não dá, né? Vou continuar sofrendo? Continuar vendo meu time nessa merda? Torcida puta e com razão, apesar que torceu apra caralho. Não dá. A torcida uniformizada foi cobrar e eu fui um dos caras que colocou a cara lá. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Para mim já deu, entendeu? Imagina a gente cair? Não vai dar nem para andar nos lugares, tenho vergonha. É meu time. Se ele não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar".