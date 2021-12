TSE julga caso Auricchio no dia 16

Arthur Gandini

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) irá votar no próximo dia 16 o futuro político de São Caetano. O Tribunal pautou para essa data o julgamento que decide se o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) pode tomar posse como prefeito. Outro caminho é a convocação de novas eleições, a depender da decisão do Tribunal.

Auricchio afirma que recebeu a notícia da data do julgamento com alívio. “Vamos para o último capítulo. A cidade merece ver essa decisão definitiva dessa questão. A gente continua com conviccção na Justiça”, declarou.

O Diário questionou o prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) sobre o julgamento, que não havia comentado o assunto até o momento da publicação dessa matéria.

O vereador Pio Mielo (PSDB), presidente da Câmara Municipal de São Caetano, aguarda por uma decisão favorável ao correligionário. "Espero que a Justiça Eleitoral faça a mesma justiça política que a população fez com eleger Auricchio para o seu quarto mandato com expressiva votação", defendeu.

O caso será decidido na última sessão do ano do TSE. Caso não fosse pautado, a decisão ficaria para 2022. A novela em torno da validade das eleições de 2018 já consumiu um quarto do tempo de mandato de prefeito sem uma resolução.

Histórico

As eleições municipais em 2018 foram marcadas pela dúvida em relação à viabilidade do tucano seguir no posto de prefeito. Auricchio teve a candidatura à reeleição negada em outubro daquele ano pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano. O motivo foi a condenação por captação ilegal de recursos na eleição anterior. Ele recorreu ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), que confirmou a decisão da primeira instância. A Lei da Ficha Limpa proíbe a eleição de políticos que possuam condenações por órgãos colegiados, ou seja, na qual haja votos de três juízes. Contudo, Auricchio acabou por ser eleito com 45,28% dos votos.

Em fevereiro de 2021, o ministro Luis Felipe Salomão rejeitou recurso do tucano e abriu caminho para uma nova eleição. Entretanto, em abril, levou outro recurso para o plenário. O julgamento iniciou no último mês de outubro e Salomão votou a favor do tucano. O ministro Edson Fachin seguiu o mesmo caminho. Já o ministro Luís Roberto Barroso fez um pedido de vista para avaliar melhor o conteúdo do processo, o que havia paralisado o julgamento desde então. Além do magistrado, ainda faltam votar os ministros Nunes Marques, Mauro Campbell Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach.