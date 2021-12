Zezé Di Camargo diz que não é exemplo de união com Luciano e dispara: Tenho uma história muito maior pra contar do que ele

10/12/2021 | 13:10



Zezé Di Camargo novamente falou sobre as especulações de que a dupla com o irmão, Luciano, irá acabar. Em entrevista ao jornal O Globo, o cantor sertanejo explicou a decisão de não celebrar os 30 anos da dupla.

- Eu estava preparando, na pandemia, um produto para comemorar os 30 anos da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Seria uma série com participação de Ivete Sangalo, Marília Mendonça... Está tudo gravado! Foi quando soube que o Luciano estava fazendo o projeto gospel. Naquele momento, falei: Poxa, não posso pegar um produto do Zezé Di Camargo & Luciano e confrontar com o que o Luciano está fazendo. Liguei para o nosso empresário e falei para deixarmos adormecida um pouquinho a dupla, disse ele sobre o lançamento solo do irmão.

Apesar das desavenças, Zezé diz que tudo está bem entre eles. Sem dividir o camarim com o irmão há 20 anos, ele não vê problema e justifica:

- Não é porque canta junto que tem que andar junto.

Ele ainda afirmou que conviveu muito com Luciano e que chega uma hora que é preciso de um respiro. O cantor sertanejo surpreendeu ainda ao afirmar que os dois não são exemplo de união e que tem uma história muito maior para contar:

- Não convivi com ninguém da minha família tanto quanto convivi com o Luciano, e ele também. Chega uma hora que a gente precisa dar um respiro pro outro. Não somos nenhum exemplo de, vamos dizer assim, união. Tenho uma história muito maior pra contar do que ele, disse.