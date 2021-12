Tierry fala sobre recuperação do filho após cirurgia para reparar pé amputado

10/12/2021 | 12:10



Tierry abriu o coração logo depois de passar momentos complicados com o filho. Isso porque, Adriel, de seis anos idade, realizou um novo procedimento de reparo após quatro anos que amputou o pé. Nas redes sociais, o cantor disse:

- O Dida está ótimo. Tem que fazer fisioterapia por causa da cirurgia que teve que fazer de novo. Mas está bem. Ele é uma criança maravilhosa, muito amada. Ele é muito resiliente.

Na última quinta-feira, dia 9, a mãe do garoto, Lorena Allveis, também desabafou sobre o assunto:

Meu filho amputou um dos pés há quatro anos. No ano passado teve que fazer uma cirurgia de reparo e agora teve que passar novamente por essa cirurgia de reparo. Enfim, deu tudo certo na cirurgia, agora é recuperar praticamente do zero mais uma vez. Mas com Deus tudo é possível e estou aqui firme. Mas cabeça de mãe vocês sabem como funciona, né? Choro todos os dias pedindo a Deus para que tudo fique bem logo. Mas já já tá tudo bem e tudo normalizado e volto a aparecer mais.