Anitta rebola em casa noturno com Gil do Vigor

10/12/2021 | 12:11



Falou de festa, falou de Anitta! Na madrugada desta sexta-feira, dia 10, a intérprete de Girl From Rio comemorou o lançamento da nova música, No Chão Novinha, com Pedro Sampaio, da melhor forma: descendo até o chão!

Anitta passou a noite em uma casa noturna de São Paulo e se divertiu muito ao lado do ex-BBB Gil do Vigor, a cantora Rebecca, o influenciador Victor Sarro, o fotógrafo André Nicolau e o beauty artist Thiago Fortes.