ConecteSUS sofre ataque hacker e deixa de exibir dados de vacinação

10/12/2021 | 11:17



O site do ministério da Saúde foi invadido nesta sexta-feira, 10, e saiu do ar. A plataforma do ConecteSUS, que exibe dados de vacinação, foi atingida. Outros sites do ministério também foram alvos, como DataSUS e Painel Coronavírus.

Parlamentares se manifestaram sobre o ataque ainda na manhã desta sexta-feira. "Gravíssimo! O suposto ataque hacker ao sistema do ConecteSUS e servidores do Ministério da Saúde fez com que os registros de vacina desaparecessem. Ação criminosa para atacar a certidão de vacinação. Que se investigue imediatamente quem está por trás disto!", escreveu a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), em publicação no Twitter.

O deputado federal Bohn Gass (PT-RS) também se manifestou pelo Twitter: "exigimos que a Polícia Federal receba todo o aporte necessário para que possa, no menor tempo possível, identificar os hackers que invadiram o sistema do ConectSus. É muito estranho que isso aconteça no exato momento em que o governo federal rejeita o passaporte vacinal", escreveu o parlamentar.